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Джесси Магдалено отобрал титул чемпиона мира у Нонито Донэйра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Американец Джесси Магдалено стал обладателем титула чемпиона мира по версии WBO во 2-м легчайшем весе (до 55,3 кг), победив филиппинца Нонито Донэйра.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой американца единогласным судейским решением. Счет судейских записок: 116-112, 116-112, 118-110.

Счет «Советского спорта» 116-112 в пользу Магдалено.

Таким образом, на счету Магдалено 24 победы (17 нокаутом), а на счету Донэйра 37 побед (24 нокаутом) и 4 поражения.

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