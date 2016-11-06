Джесси Магдалено отобрал титул чемпиона мира у Нонито Донэйра

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Нонито Донэйр нокаутировал Бедака Филиппинский боксер Нонито Донэйр победил техническим нокаутом венгра Зольта Бедака и защитил титул чемпиона мира по версии WBO во втором легчайшем весе.

Евгений Градович: Перед боем с Донэйром мне нужно освоиться в новом весе Экс-чемпион мира в полулегком весе (до 57,2 кг / 126 фунтов) 29-летний россиянин Евгений Градович заявил, что готов спуститься с первый полулегкий вес (до 55,2 кг / 122 фунтов) и хотел бы провести бой против 33-летнего филиппинца Нонито Донэр, однако ему потребуется какое-то время, чтобы освоиться в новой весовой категории.

Градович и Донэйр могут сразиться в апреле 2016 года Бывший чемпион мира в полулегком весе 29-летний российский боксер Евгений Градович свой следующий поединок может провести против 33-летнего филиппинца Нонито Донэйра. Бой может состояться 16 или 23 апреля.

Евгений Градович: Я бы хотел встретиться с Нонито Донэйром Экс-чемпион мира Евгений Градович хотел бы провести поединок со звездным филиппинцем Нонито Донэйром.

Донэйр нокаутировал Сеттула Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Нонито Донэйр (35-3, 22 КО) одержал победу во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) над 28-летним французом Энтони Сеттулом(20-4, 8 КО). 32-летний филиппинец дважды отправил соперника в нокдаун в начале боя. Во втором раунде Сеттул также побывал на настиле ринга. После этого его угол выбросил полотенце в знак капитуляции.

Донэр нокаутировал Прадо во втором раунде Сегодня в Маниле состоялся вечер профессионального бокса, в одном из боев которого экс-чемпион мира в четырех весовых категориях 32-летний филиппинец Нонито Донэр победил техническим нокаутом во втором раунде 31-летнего бразильца Вильяма Прадо.

Донэйр собирается спускаться в весе Филиппинский боксер Нонито Донэйр после вчерашнего поединка с Николасом Уолтерсом, в котором он впервые за карьеру потерпел досрочное поражение, собирается покинуть первый полулегкий вес и опуститься ниже.

Уолтерс нокаутировал Донэйра в шестом раунде Ямайский боксер полулегкой весовой категории Николас Уолтерс (25-0, 21 КО) завоевал титул чемпиона мира по версии WBA, нокаутировав филиппинца Нонито Донэйра (33-3, 21 КО) в шестом раунде.

Нонито Донэйр выступит в андеркарте боя Головкин - Рубио Суперчемпион мира в полулегком весе по версии WBA филиппинец Нонито Донэйр выступит в одном из предварительных поединков в рамках боксерского вечера, который состоится 18 октября в городе Карсон (Калифорния).

Кубинец Ригондо объединил чемпионские пояса во втором легчайшем весе Кубинский боксер второго легчайшего веса Гильермо Ригондо одержал победу над одним из лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий Нонито Донэйром.

Донэйр и Ригондо договорились выйти на ринг 13 апреля Как сообщают американские СМИ, бой между филиппинцем Нонито Донэйром и Гильермо Ригондо все-таки состоится.

Вахтанг Дарчинян: Я заслуживаю боя с Донэйром, а не этот мешок Ригондо Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Вахтанг Дарчинян считает, что именно он должен драться с филиппинцем Нонито Донэйром.

Бой Донэйр - Ригондо на грани срыва, кубинца может заменить Дарчинян Запланированный на весну бой между филиппинцем Нонито Донэйром и кубинцем Гильермо Ригондо может не состояться.

Донэйр проведет бой с Ригондо 27 апреля Чемпион мира в первом полулегком весе по версии WBO Нонито Донэйр проведет бой с обладателем титула WBA в первом полулегком весе Гильермо Ригондо.

Нонито Донэйр нокаутировал Хорхе Арсе В главном бою турнира в Хьюстоне чемпион WBO во втором легчайшем весе отстоял свой титул.

Нонито Донэйр и Хорхе Арсе провели открытые тренировки Арсе и Донэйр продолжают подготовку к поединку 15 декабря.

Нонито Донэйр: Моя левая рука в полном порядке Чемпион WBO полностью готов к защите титула в бою против Хорхе Арсе.