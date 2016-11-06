Джесси Магдалено отобрал титул чемпиона мира у Нонито Донэйра
Американец Джесси Магдалено стал обладателем титула чемпиона мира по версии WBO во 2-м легчайшем весе (до 55,3 кг), победив филиппинца Нонито Донэйра.
Бой продлился все 12 раундов и завершился победой американца единогласным судейским решением. Счет судейских записок: 116-112, 116-112, 118-110.
Счет «Советского спорта» 116-112 в пользу Магдалено.
Таким образом, на счету Магдалено 24 победы (17 нокаутом), а на счету Донэйра 37 побед (24 нокаутом) и 4 поражения.
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