«Чикаго» в гостях обыграл «Даллас», Панарин и Анисимов отдали по голевой передаче
Хоккеисты «Далласа» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги проиграли «Чикаго».
Встреча, прошедшая в Далласе на льду «Америкэн
Эйрлайнс-центра», завершилась со счетом 3:2 в пользу «Чикаго». В его составе по
шайбе забросили Рихард Паник, Райан Хартман и Патрик Кейн. У хозяев отличились
Бретт Ритчи и Кертис Маккензи.
Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов провел на льду
отыграл более 17 минут, нанес один бросок, отдал голевой пас, схлопотал две
минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.
Российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин отыграл 18
минут, нанес один бросок, отдал голевой пас, схлопотал две минуты штрафа,
окончив матч с нулевым показателем полезности.
7 ноября в 03:00 (мск) «Чикаго» и «Даллас» сыграют снова, но на домашней площадке «Блэкхоукс».
Матч
Даллас - Чикаго - 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)
Голы:
Паник (Тэйвс, Кейн), 0:11 (0:1). Ритчи (Руссель), 7:21 (1:1). МакКензи (Джонс, Смит), 9:49 (2:1). Хартман (Крюгер, Мотте), 22:59 (2:2). Кейн (Панарин, Анисимов), 27:40 (2:3 - бол.).
Место и дата
06 ноября 03:00, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция