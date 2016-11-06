«Чикаго» в гостях обыграл «Даллас», Панарин и Анисимов отдали по голевой передаче

Хоккеисты «Далласа» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Чикаго».

Встреча, прошедшая в Далласе на льду «Америкэн Эйрлайнс-центра», завершилась со счетом 3:2 в пользу «Чикаго». В его составе по шайбе забросили Рихард Паник, Райан Хартман и Патрик Кейн. У хозяев отличились Бретт Ритчи и Кертис Маккензи.

Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов провел на льду отыграл более 17 минут, нанес один бросок, отдал голевой пас, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин отыграл 18 минут, нанес один бросок, отдал голевой пас, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

7 ноября в 03:00 (мск) «Чикаго» и «Даллас» сыграют снова, но на домашней площадке «Блэкхоукс».