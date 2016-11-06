Овечкин и Кучеров набрали по два очка, Пакьяо победил Варгаса, а «пляжники» добыли бронзу. Все главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать свой день с главных новостей утра воскресенья.

1). Хоккеисты «Тампы-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Нью-Джерси» (4:1). Никита Кучеров забросил шайбу и отдал голевой пас.

2). «Вашингтон» Александра Овечкина в родных стенах сломил сопротивление «Флориды» (4:2). Овечкин по примеру Кучерова набрал два очка – забросил шайбу и один раз результативно ассистировал.

3). «Монреаль» после сокрушительного поражения от «Коламбуса» накануне (0:10) сумел прийти в себя и переиграл «Филадельфию» (5:4). В составе победителей Андрей Марков забросил шайбу и отдал голевой пас, а другой россиянин – Александр Радулов отметился результативной передачей.

4). Филиппинец Мэнни Пакьяо стал обладателем титула чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг), победив американца Джесси Варгаса. Бой продлился все отведенные 12 раундов и завершился победой филиппинского боксера.

5). Сборная России обыграла команду Таити со счетом 4:3 в матче за третье место Межконтинентального кубка по пляжному футболу, который финишировал в Дубае. В матче за первое место сборная Бразилии со счетом 6:2 одолела команду Ирана.

6). Шестикратный олимпийский чемпион россиянин Виктор Ан стал третьим на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира по шорт-треку в Калгари. На дистанции втрое длиннее также «бронзу» добыл россиянин Семен Елистратов.

7). Российские фигуристки заняли два из трех мест на пьедестале по результатам одиночного катания на этапе Гран-при в Москве. Первенствовала Анна Погорилая, а второй стала ее соотечественница Елена Радионова.

8). Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что, если «Краснодар» не выиграет в трех ближайших матчах чемпионата России, то вряд ли сможет рассчитывать на место в зоне Лиги Европы. Напомним, что в воскресенье «Краснодар» примет «Оренбург».

9). Футболисты «Наполи» и «Лацио» в Неаполе сыграли вничью (1:1) в одном из двух стартовых матчей 12-го тура чемпионата Италии. Потеря очков преследователей, безусловно, в пользу «Ювентуса», который свой матч тура проведет в воскресенье в гостях с «Кьево».

10) Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что ничья была бы более закономерным результатом в матче «Томь» - «Спартак». Напомним, что победу в матче одержали красно-белые (1:0), которые продолжают лидировать в турнирной таблице РФПЛ.

11) В центральном матче седьмого тура чемпионата России по волейболу казанский «Зенит» в гостях обыграл «Локомотив» (3:0). Для сибиряков это поражение стало первым в чемпионате. «Зенит», одержав шестую победу кряду, вышел в единоличные лидеры чемпионата с абсолютным результатом 18 очков из 18 возможных).

12). Встреча грандов российского и европейского мини-футбола – подмосковного «Динамо» и «Газпрома-Югры» - завершилась победой клуба из Югорска (4:2). «Газпром-Югра» набрал 17 очков и вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата России. У «Динамо» осталось 14 очков. Подмосковный клуб идет шестым.

Именинник: 6 ноября свой 52-й день рождения отмечает чемпион России-1994 по футболу в составе московского «Спартака» Дмитрий Тяпушкин.

Видео дня: Каррера остановил мяч «приемом скорпиона».

Цитата дня: «Зачем мы летели сюда 4,5 часа, если судья засчитал гол «Динамо» из метрового офсайда?» (Андрей Тихонов).

Блог дня: Цаплинд против Журавеля, или снова о матче «Урал» - «Терек».