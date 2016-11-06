Овечкин и Кучеров набрали по два очка, Пакьяо победил Варгаса, а «пляжники» добыли бронзу. Все главные новости утра
«Советский
спорт» предлагает начать свой день с главных новостей утра воскресенья.
1). Хоккеисты «Тампы-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Нью-Джерси» (4:1). Никита Кучеров забросил шайбу и отдал голевой пас.
2). «Вашингтон» Александра Овечкина в родных стенах сломил сопротивление «Флориды» (4:2). Овечкин по примеру Кучерова набрал два очка – забросил шайбу и один раз результативно ассистировал.
3). «Монреаль» после сокрушительного поражения от «Коламбуса» накануне (0:10) сумел прийти в себя и переиграл «Филадельфию» (5:4). В составе победителей Андрей Марков забросил шайбу и отдал голевой пас, а другой россиянин – Александр Радулов отметился результативной передачей.
4).
5). Сборная России обыграла команду Таити со счетом 4:3 в матче за третье место Межконтинентального кубка по пляжному футболу, который финишировал в Дубае. В матче за первое место сборная Бразилии со счетом 6:2 одолела команду Ирана.
6). Шестикратный
олимпийский чемпион россиянин Виктор Ан стал третьим на дистанции 500 метров на
этапе Кубка мира по шорт-треку в Калгари. На дистанции втрое длиннее также «бронзу»
добыл россиянин Семен Елистратов.
7). Российские фигуристки заняли два из трех мест на пьедестале по результатам одиночного катания на этапе Гран-при в Москве. Первенствовала Анна Погорилая, а второй стала ее соотечественница Елена Радионова.
8). Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что, если «Краснодар» не выиграет в трех ближайших матчах чемпионата России, то вряд ли сможет рассчитывать на место в зоне Лиги Европы. Напомним, что в воскресенье «Краснодар» примет «Оренбург».
9). Футболисты «Наполи» и «Лацио» в Неаполе сыграли вничью (1:1) в одном из двух стартовых матчей 12-го тура чемпионата Италии. Потеря очков преследователей, безусловно, в пользу «Ювентуса», который свой матч тура проведет в воскресенье в гостях с «Кьево».
10) Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что ничья была бы более закономерным результатом в матче «Томь» - «Спартак». Напомним, что победу в матче одержали красно-белые (1:0), которые продолжают лидировать в турнирной таблице РФПЛ.
11) В центральном матче седьмого тура чемпионата России по волейболу казанский «Зенит» в гостях обыграл «Локомотив» (3:0). Для сибиряков это поражение стало первым в чемпионате. «Зенит», одержав шестую победу кряду, вышел в единоличные лидеры чемпионата с абсолютным результатом 18 очков из 18 возможных).
12). Встреча грандов российского и европейского мини-футбола – подмосковного «Динамо»
и «Газпрома-Югры» - завершилась победой клуба из Югорска (4:2). «Газпром-Югра» набрал 17 очков и вышел на третье
место в турнирной таблице чемпионата России. У «Динамо» осталось 14 очков.
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