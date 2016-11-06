Оскар Вальдес нокаутировал Хиросиге Осаву

Мексиканец Оскар Вальдес защитил титул чемпиона мира по версии WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг) в поединке с японцем Хиросиге Осавой.

Бой был рассчитан ан 12 раундов, но завершился досрочно. В четвертом раунде японец оказался в нокдауне, а в седьмом раунде после продолжительной атаки рефери Вик Дракулич остановил бой, признав победу мексиканца техническим нокаутом.

Таким образом, теперь на счету Вальдеса 21 победа (19 досрочно), а на счету Осавы 30 побед (19 досрочно), 3 поражения и 4 ничьи.