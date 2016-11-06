«Лос-Анджелес» дома разгромил «Калгари»
Хоккеисты «Лос-Анджелеса» в домашнем матче регулярного
чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Калгари».
Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе на льду «Стэйплс-центра»,
завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев льда. В их составе по шайбе забросили
Джефф Картер, Тревор Льюис и Кайл Сетогучи, а Девин Сетогучи оформил дубль.
Таким образом, «Лос-Анджелес» набрал 12 очков. У «Калгари»
осталось 11 очков.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» 9 ноября в 04:30 (мск) в гостях сыграет с «Торонто», а «Калгари» 7 ноября в 05:30 (мск) на выезде сразится с «Анахаймом».
Матч
Лос-Анджелес - Калгари - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Голы:
Картер (Кинг), 19:01 (1:0). Сетогучи (Браун, Дауд), 19:46 (2:0). Клиффорд (Шор), 28:11 (3:0). Сетогучи (Браун), 36:09 (4:0). Льюис (Даути), 41:12 (5:0).
Место и дата
06 ноября 05:00, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция