«Лос-Анджелес» дома разгромил «Калгари»

Хоккеисты «Лос-Анджелеса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Калгари».

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе на льду «Стэйплс-центра», завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев льда. В их составе по шайбе забросили Джефф Картер, Тревор Льюис и Кайл Сетогучи, а Девин Сетогучи оформил дубль.

Таким образом, «Лос-Анджелес» набрал 12 очков. У «Калгари» осталось 11 очков.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» 9 ноября в 04:30 (мск) в гостях сыграет с «Торонто», а «Калгари» 7 ноября в 05:30 (мск) на выезде сразится с «Анахаймом».