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«Лос-Анджелес» дома разгромил «Калгари»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Лос-Анджелеса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Калгари».

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе на льду «Стэйплс-центра», завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев льда. В их составе по шайбе забросили Джефф Картер, Тревор Льюис и Кайл Сетогучи, а Девин Сетогучи оформил дубль.

Таким образом, «Лос-Анджелес» набрал 12 очков. У «Калгари» осталось 11 очков.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» 9 ноября в 04:30 (мск) в гостях сыграет с «Торонто», а «Калгари» 7 ноября в 05:30 (мск) на выезде сразится с «Анахаймом».

Матч

Лос-Анджелес - Калгари - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Голы:

Картер (Кинг), 19:01 (1:0). Сетогучи (Браун, Дауд), 19:46 (2:0). Клиффорд (Шор), 28:11 (3:0). Сетогучи (Браун), 36:09 (4:0). Льюис (Даути), 41:12 (5:0).

Место и дата

06 ноября 05:00, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция

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