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Депай готов покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе

Источник:  The GuardianКомментарии

Голландский вингер «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Ожидается, что «МЮ» отдаст 22-летнего игрока в аренду с правом последующего выкупа.

Главным претендентом на Депая в данный момент считается стамбульский «Фенербахче». Эту команду тренирует бывший наставник «Зенита» и сборной России Дик Адвокат, под руководством которого Мемфис уже играл за ПСВ.

Ранее сообщалось, что футболистом также интересуются «Рома», «Милан», «Вольфсбург» и «Лилль».

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