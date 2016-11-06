Депай готов покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе

Голландский вингер «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Ожидается, что «МЮ» отдаст 22-летнего игрока в аренду с правом последующего выкупа.

Главным претендентом на Депая в данный момент считается стамбульский «Фенербахче». Эту команду тренирует бывший наставник «Зенита» и сборной России Дик Адвокат, под руководством которого Мемфис уже играл за ПСВ.

Ранее сообщалось, что футболистом также интересуются «Рома», «Милан», «Вольфсбург» и «Лилль».