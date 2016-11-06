День в истории. 40 лет назад московское «Торпедо» в последний раз стало чемпионом страны

6 ноября 1976 года московское «Торпедо» гарантировало себе золотые медали осеннего первенства СССР.

В этот день автозаводцы на своем поле переиграли тбилисское «Динамо» со счетом 1:0 и стали чемпионами за один тур до окончания чемпионата.

Это победа в национальном первенстве пока остается последней для титулованного столичного коллектива.



К историческому успеху 1976 года «Торпедо» привел главный тренер Валентин Иванов, которому ассистировал Виктор Шустиков.

Напомним, по итогам сезона-2014/15 торпедовцы покинули премьер-лигу и впоследствии из-за финансовых проблем не смогли заявиться на первенство ФНЛ. Ныне команда Виктора Булатова играет в зоне «Центр» второго дивизиона.









