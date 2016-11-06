Дубль Кросби и пас Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Сан-Хосе»
«Питтсбург» нанес поражение «Сан-Хосе» (5:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Дублем в составе «Пингвинов» отметился капитан команды Сидни Кросби. Российский центрфорвард Евгений Малкин сделал результативную передачу.
Таким образом, Кросби продлил свою результативную серию в регулярных чемпионатах до 14 матчей.
Напомним, «Питтсбург» и «Сан-Хосе» играли между собой в финальной серии плей-офф 2016 года. Тогда также сильнее оказались игроки «Пингвинз».
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