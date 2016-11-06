Дубль Кросби и пас Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Сан-Хосе»

Павел Буре: Был поражен тем, что в Канаде меня узнали сразу, как прилетел в Ванкувер

Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у Павла Буре, который провел свой первый матч в НХЛ ровно 25 лет назад – 5 ноября 1991 года.