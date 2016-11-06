Ягр получил травму в игре с «Вашингтоном»

44-летний нападающий «Флориды» Яромир Ягр не смог доиграть матч регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой».

Проведя на площадке только 4 минуты и 20 секунд, чешский форвард покинул лед. По предварительной информации - Ягр получил травму паха. Сроки восстановления знаменитого хоккеиста пока не определены.

Встреча, прошедшая в Вашингтоне на льду «Веризон-центра», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Александр Овечкин и Ларс Эллер, а Ти Джей Оши оформил дубль. У гостей по разу отличились Джаред Макканн и Райлли Смит.

Таким образом, «Вашингтон» одержал пятую победу подряд, набрал 17 очков, а у «Флориды» осталось 11 очков.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Вашингтон» 9 ноября в 04:00 (мск) примет «Сан-Хосе», а «Флорида» 8 ноября в 03:30 (мск) дома сыграет с «Тампой-Бэй».