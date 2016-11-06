Пакьяо получит 4 миллиона долларов за бой с Варгасом

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Пакьяо вернулся. Надолго? Филиппинец вновь чемпион мира «Советский спорт» наблюдал за тем, как «Пэкмен» вернулся в бокс.

Пакьяо победил Варгаса и стал обладателем титула WBO Филиппинец Мэнни Пакьяо стал обладателем титула чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг), победив американца Джесси Варгаса.

Пакьяо оказался легче Варгаса В Лас-Вегасе прошла официальная процедура взвешивания участников титульного боя в полусреднем весе Мэнни Пакьяо - Джесси Варгас.

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Пакьяо признался, что употреблял все виды наркотиков Знаменитый филиппинский боксер Мэнни Пакьяо сообщил, что употреблял все виды наркотиков.

Мэнни Пакьяо: Стану ли я президентом? Это зависит от воли Бога Филиппинский боксер и политик Мэнни Пакьяо в эфире телеканал CNN ответил на вопрос, планирует ли он в будущее баллотироваться на пост президента. Он сказал, что все зависит от Божьей воли.

Мэнни Пакьяо: Уйдя из бокса, я чувствовал себя одиноким Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо рад своему возвращению на профессиональный ринг.

Бой Пакьяо – Варгас состоится 5 ноября Легендарный филиппинский боец Мэнни Пакьяо подтвердил свое возвращение на профессиональный ринг.

Джесси Варгас: С детства знал, что смогу нокаутировать Пакьяо Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Джесси Варгас уверен, что он станет следующим соперником легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо.

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Пакьяо вернется на ринг в конце текущего года и встретится с Джесси Варгасом Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо вернется в профессиональный спорт в конце текущего года, сообщает Los Angeles Times.

Возвращение Пакьяо, уход Чагаева и победа Стивенсона. События в боксе за неделю На минувшей неделе Мэнни Пакьяо объявил о планах вернуться на ринг, Руслан Чагаев завершил карьеру, а Адонис Стивенсон защитил титул WBC.