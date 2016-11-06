Пакьяо получит 4 миллиона долларов за бой с Варгасом
Гонорар филиппинца Мэнни Пакьяо за бой с Джесси Варгасом составит по меньшей мере 4 миллиона долларов США.
Гонорар Варгаса составил 2,8 миллиона. Доходы обоих соперников могут возрасти за счет отчислений с телетрансляций.
Примечательно, что за бой с Флойдом Мэйвезером Пакьяо получил более 100 миллионов долларов.
Бой Пакьяо - Варгас продлился все
отведенные 12 раундов и завершился победой филиппинского боксера
единогласным решением судей. Счет судейских записок: 118-109, 118-109,
114-113 в пользу Мэнни.
Отметим, что во втором раунде Варгас оказался на настиле ринга.
Таким образом, теперь на счету Пакьяо 59 побед (38 нокаутом), 6 поражений и 2 ничьи. На счету Варгаса 27 побед (10 нокаутом) и 2 поражения.
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