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Финансовый фэйр-плей мешает «Барселоне» продлить контракт с Месси

Источник:  ASКомментарии

Президент «Барселона» Жозеп Бартомеу подтвердил, что клуб столкнулся с трудностями, работая над продлением контракта нападающего Лионеля Месси. 

- Мы не можем продлить соглашение в Месси любой ценой, так как уже вышли за лимит 65 процентов. У нас нет неограниченных возможностей, и эта ситуация меня тревожит. Когда зарплатная ведомость слишком велика, это негативно сказывается на финансовом благополучии клуба, - заявил Бертомеу.

Согласно правилам финансового фэйр-плей, введенным УЕФА, общая зарплатная ведомость футбольного клуба не должна превышать 65% от суммы его годового дохода.

Месси, будучи самым высокооплачиваемым футболистом «Барселоны», получает 24 миллиона евро в год после вычета налогов. Его ныне действующий контракт с каталонским грандом истекает в 2018 году.

Сегодня «Барселона» сыграет на выезде с «Севильей» в матче 11-го тура чемпионата Испании.

Матч

Севилья - Барселона

Место и дата

06 ноября 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция



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