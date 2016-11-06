Борис Бурзиев: Победители первенства России по ММА получат звание мастера спорта

В г. Касимов Рязанской области завершилось Первенство России по ММА по юниорам 18-20 лет. В соревнованиях приняли участие 115 спортсменов из 29 регионов России. Победителями первенства стали:

до 61.2 кг: Сулейманов Заюндин (СФО, Красноярский край)

до 65.8 кг: Исбулаев Саламат (ПФО, Оренбургская область)

до 70.3 кг: Мусаев Ахмед (ЦФО, Московская обл)

до 77.1 кг: Буторин Максим (СФО, Иркутская область)

до 84 кг: Шамхалов Муртазали (ЦФО, Московская обл)

до 93 кг: Тимошишин Алексей (ПФО, Пермский Край)

свыше 93 кг: Махмудов Шамсутдин (СКФО, Р. Дагестан)

«Первенство России по юниорам, по сути, является отбором на чемпионат России по взрослым. Здесь на молодежных турнирах, как ни где - высокое количество талантливых пацанов, очень упорных, голодных и жадных до победы. Чтобы выиграть в таком составе нужна дисциплина и «пахота», -систематическая работа. Победители Первенства получат звание мастера спорта и возможность выступить на чемпионате России по ММА в 2017 года без отбора на региональных соревнованиях. Очень показательно, что победители и призеры прошлогоднего Первенства сегодня у нас представлены в сборной России. Это Мурад Рамазанов, Курбан Тайгибов. Шамиль Мусаев, выигравший Первенство в 77 кг, в этом году стал чемпионом Европы. Рамазан Амаев стал Обладателем Кубка России этого года. Поэтому для молодых спортсменов - это очень высокая мотивация. Этот турнир и вообще юношеские и молодежные турниры - лучший способ начать реализовывать свои чемпионские амбиции», - прокомментировал итоги соревнований вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев.

В командном зачете Первенства России места распределились следующим образом: первое место - Московская область, второе место - Москва, третье место - республика Дагестан.