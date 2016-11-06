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Рашид Магомедов потерпел первое поражение в UFC

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 98, в главном поединке которого Тони Фергюсон победил Рафаэлья дос Аньоса единогласным решением судей.

В рамках турнира российский легковес Рашид Магомедов провел бой против Бенеила Дариуша. По итогам трех раундов судьи были единогласны и отдали победу Дариушу. Таким образом, российский боец потерпел первое поражение в UFC.

Результаты главных поединков UFC Fight Night 98

Тони Фергюссон победил Рафаэля Дос Аньоса — единогласное решение судей

Диего Санчес победил Марчина Хелда — единогласное решение судей

Рикардо Ламас победил Чарльза Оливейру — гильотина, 3-й раунд

Мартин Браво победил Клаудио Пьюэлс — TKO, 2-й раунд

Бенил Дариуш победил Рашида Магомедова — единогласное решение судей

Алекса Грассо победила Хизер Кларк — единогласное решение судей

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