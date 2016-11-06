Рашид Магомедов потерпел первое поражение в UFC
Состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 98, в главном поединке которого Тони Фергюсон победил Рафаэлья дос Аньоса единогласным решением судей.
В рамках турнира российский легковес Рашид Магомедов провел бой против Бенеила Дариуша. По итогам трех раундов судьи были единогласны и отдали победу Дариушу. Таким образом, российский боец потерпел первое поражение в UFC.
Результаты главных поединков UFC Fight Night 98
Тони Фергюссон победил Рафаэля Дос Аньоса — единогласное решение судей
Диего Санчес победил Марчина Хелда — единогласное решение судей
Рикардо Ламас победил Чарльза Оливейру — гильотина, 3-й раунд
Мартин Браво победил Клаудио Пьюэлс — TKO, 2-й раунд
Бенил Дариуш победил Рашида Магомедова — единогласное решение судей
Алекса Грассо победила Хизер Кларк — единогласное решение судей