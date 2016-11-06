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Руслан Кривуша: Я верю в Харитонова

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Тренер российского бойца Сергея Харитонова Руслан Кривуша прокомментировал выступление своего подопечного на турнире Bellator.

«Надо отдать должное Сергею, соперник был выбран очень достойный, Джейви Айяла - молодой, перспективный, наглый, напористый, бьющий, который также хорошо борется. Но, важно учитывать, что у Сергея около полутора лет был перерыв,- это имеет большое значение. Даже если находишься постоянно в отличной форме, то простой всегда отбрасывает назад. Возможно, было бы правильнее, чтоб соперник был бы попроще для первого боя после перерыва. Но из трех предложенных трех оппонентов Харитонов сам выбрал сильнейшего.  тПо плану на бой, - главная задача была контролировать проходы в партер, что было успешно реализовано. Но, Харитонов упал не потому, что он не держит удар! Он один из тех немногих бойцов в мире, которые способны держать любой удар. Этого удара он просто не увидел. Сергей настоял на том, чтоб сразу сделать детальный разбор боя. До этого нокаутирующего удара Айяла бросил два коротких удара, которые Сергей увидел, провалил их движением назад. После этого соперник начал бить первый, на доли секунды чуть раньше Сергея и этот удар он сделал с движением вперед и влево, оверхенд или свинг, - очень длинный удар. В это же время Сергей выбросил левый боковой удар, но размахнувшись. Роковое стечение обстоятельств, в тот момент, когда руки пересекались, он не увидел удар, вылетающий сверху. Наше мнение - это был «лаки-панч», не заготовка Айялы. Это спорт, в котором случайность играет роковую роль, это бывает в ринге, падали и величайшие чемпионы, но поднимались. Обязательное медицинское обследование Харитонов прошел, травм нет, угроз здоровью нет, чувствует себя нормально, помнит все, кроме удара, которого не видел. Сергей подтвердил свое намерение провести бой в России, 3 декабря в Екатеринбурге. Мне жаль, что люди предпочитают говорить о поражениях, нежели о заслугах спортсменов. Сергей готов дальше драться, сделать выводы и идти вперед. Сергей Харитонов вернется. Я верю в него и уверен, что он - один из сильнейших бойцов и станет лучше, поднимется выше, чем был», - сказал Кривуша.

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