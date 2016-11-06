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Бетербиев начал подготовку к бою с Исидро Прието

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российский полутяжеловес Артур Бетербиев начал подготовку к бою с парагвайцем Исидро Прието, который состоится 23 декабря в Канаде.

- Соперник Артура занимает десятое место в рейтинге WBO, — сообщил тренер и брат спортсмена Абакар Бетербиев. — Это очень серьезный соперник, он бьющий боксер и нокаутер. Спортсмен, который не раз проходил всю дистанцию боя, не единожды проявлял сильный характер, и очень крепок духом. И надо отметить, что Прието побеждал нокаутами не только в первой половине поединка, но и во второй, чем тоже очень опасен. Встреча с ним станет серьезным испытанием для Артура.

Артур, как и перед всеми своими боями, сейчас готовится в Монреале И после этого поединка, в случае победы Артура, очень важны изменения, которые произойдут в рейтингах. Надеюсь, что все пройдет успешно, и уже в первом квартале следующего года не исключен уже бой более высокого уровня.

Артур Бетербиев в данный момент занимает 4-ю строчку в рейтинг-листе WBO. Он выиграл все 10 своих боев на профессиональном ринге.

После победы в первых шести профессиональных боях и завоевания титула чемпиона Парагвая, Исидро Прието переселился в 2009 году в Аргентину. В Буэнос-Айресе спортсмен был взят под крыло Раулем Паниагуа, первым тренером, наставником и дядей экс-чемпиона мира Серхио Мартинеса.

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