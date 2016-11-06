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Кросби, Бозак и Пикар - три звезды дня в НХЛ

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Национальная хоккейная лига назвала трио лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Первой звездой стал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. Он отметился дублем в матче с «Сан-Хосе» (5:0) и продлил свою результативную серию до 14 игр.

Второй звездой назван центральный нападающий «Торонто» Тайлер Бозак. В победном матче своей команды против «Ванкувера» (6:2) канадец набрал три очка (2+1).

Третьей звездой признан голкипер «Колорадо» Калвин Пикар. Он отразил все 32 броска во своим воротам в игре с «Миннесотой» (1:0).


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