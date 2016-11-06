Александр Мостовой: Терек – непонятная команда. Они неплохо начинают чемпионат, но потом происходят закулисные игры

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 13-го тура РФПЛ между «Тереком» и «Зенитом».

- В последние два-три сезона «Терек» - одна из самых непонятных для меня команд, которая вроде бы неплохо начинает чемпионат, но затем с ней что-то происходит, какие-то закулисные игры. Хотя условия для того, чтобы набирать очки, у нее шикарные. Питерцы сейчас находятся в положении догоняющих. «Спартак» регулярно выходит вперед в чемпионской гонке. Поэтому, если «Зенит» потеряет очки в Грозном, то это станет знаковым моментом для красно-белых, - приводит слова Мостового «Спорт уик-энд».

Напомним, матч «Терек» - «Зенит» пройдет 6 ноября в Грозном и начнется в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

После 12 игр сине-бело-голубые с 28 очками занимают второе место в РФПЛ, грозненцы с 21 очком идут на четвертом месте. В предыдущем туре команда Мирчи Луческу обыграла «Томь» (1:0), подопечные Рашида Рахимова разгромили «Урал» 4:1.