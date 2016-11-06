Джимми Флойд Хасселбайнк снят с поста главного тренера «КПР»
Главный тренер лондонского клуба «Куинз Парк Рейнджерс» Джимми Флойд Хасселбайнк подал в отставку.
После 16 туров «КПР» занимает в таблице английского чемпионшипа лишь 17-е место.
Голландец возглавил команду в декабре прошлого года, проведя с ней 47 матчей (14 побед, 18 ничьих и 15 поражений).
Джимми Флойд Хасселбайнк завершил карьеру игрока в 2008 году. Нападающий забил 9 мячей в 23 проведенных матчах за сборную Голландии. На клубном уровне лучшие годы карьеры нападающий провел, защищая цвета «Лидса», «Челси» и мадридского «Атлетико».
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