Россиянин Смоляков проведет бой против француза Аскера на турнире UFC Fight Night 103

Руководство UFC анонсировало первый турнир организации в 2017 году. Он пройдет 15 января на Talking Stick Arena в Финиксе.

Российский боец Дмитрий Смоляков (8-1) проведет бой против француза Сириля Аскера (7-2), а чех Виктор Пешта (10-3) сразится с поляком Дамианом Грабовски (20-4).

Также анонсирован поединок в полутяжелом весе между еще двумя европейцами: датчанином Йоахимом Кристенсеном (13-4) и Бояном Михайловичем (10-4) из Сербии.

Отметим, что Финикс не принимал турниров UFC с декабря-2014, когда в главном поединке UFC on FOX Джуниор Дос Сантос одолел единогласным решением нынешнего чемпиона Стипе Миочича.