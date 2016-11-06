Артем Дамковский: Махно молод и голоден до побед, и этим он опасен

Боец смешанного стиля Артем Дамковский, который в ко-мейнэвенте M-1 Challenge 72 встретится с Алексеем Махно прокомментировал свою подготовку к бою, а также охарактеризовал своего будущего оппонента.

«Подготовка к бою проходит очень плотно, даже не знаю, хорошо это для меня или плохо. Чувствую себя вполне нормально, но бывало и лучше. Периодически отрабатываю все, что мне пригодится в бою. Сейчас в принципе осталось только плавно подойти к весу.

Леша опасен тем, что он молод и голоден до побед. Идет до конца всегда, но бой покажет, как это все для него обернется. Он часто пропускал, а это не проходит бесследно. Вполне отличный боец, отдается, выкладывается по полной, на все 100%. Лично я для себя делаю упор на удачу (смеется).

Меня спрашивают, не хочу ли я подтянуть борьбу, съездить на сборы. Но я знаю, что если начну бороться, то перестану бить. А моим друзьям и фанатам нравится, когда я работаю в стойке», - сказал Дамковский.