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Василий Карасев: «Зениту» будет сложно без Тиммы и Карасева, но мы будем бороться с ЦСКА

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА.

- Понятно, что нам будет сложно в отсутствие Тиммы и Карасева. Будем играть немного по-другому, но все равно будем бороться с ЦСКА. Постараемся показать все лучшее, что можем на данный момент, - приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч ЦСКА – «Зенит» пройдет 6 ноября в Москве и начнется в 18:00. После 4 игр команда Карасева с 8 очками занимает второе место в Лиге ВТБ, москвичи идут на шестом месте с 6 очками в трех играх.

Матч

ЦСКА - Зенит

Место и дата

06 ноября 18:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция

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