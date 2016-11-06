Василий Карасев: «Зениту» будет сложно без Тиммы и Карасева, но мы будем бороться с ЦСКА
Главный тренер «Зенита»
Василий Карасев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой
лиги ВТБ против ЦСКА.
- Понятно, что нам будет сложно в отсутствие Тиммы и
Карасева. Будем играть немного по-другому, но все равно будем бороться с ЦСКА.
Постараемся показать все лучшее, что можем на данный момент, - приводит слова
Карасева официальный сайт «Зенита».
Напомним, матч ЦСКА – «Зенит» пройдет 6 ноября в Москве и начнется в 18:00. После 4 игр команда Карасева с 8 очками занимает второе место в Лиге ВТБ, москвичи идут на шестом месте с 6 очками в трех играх.
Матч
Место и дата
06 ноября 18:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция
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