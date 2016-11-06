Василий Карасев: «Зениту» будет сложно без Тиммы и Карасева, но мы будем бороться с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА.

- Понятно, что нам будет сложно в отсутствие Тиммы и Карасева. Будем играть немного по-другому, но все равно будем бороться с ЦСКА. Постараемся показать все лучшее, что можем на данный момент, - приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч ЦСКА – «Зенит» пройдет 6 ноября в Москве и начнется в 18:00. После 4 игр команда Карасева с 8 очками занимает второе место в Лиге ВТБ, москвичи идут на шестом месте с 6 очками в трех играх.