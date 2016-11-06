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Татьяна Тарасова: Причина произошедшего с Липницкой - обезвоживание

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала проблемы, возникшие у российской фигуристки Юлии Липницкой во время исполнения произвольной программы на московском этапе Гран-при.

 - Юля стала настоящей красавицей, изменилась и сильно похудела, поэтому предполагаю, что причина произошедшего - обезвоживание, и, как следствие, недостаток калия и магния в организме. Мне показалось, что ногу у Юли начало сводить еще на разминке. Необходимо знать, что с такими вещами делать, и почему такое происходит.

В короткой программе Юля выступила хорошо, хорошо прошла и первая часть произвольной программы. Поэтому не стоит сильно расстраиваться. Она выступала на одном этапе серии и не попадает в финал, но это не значит, что она не будет бороться на чемпионате России, - цитирует Тарасову агентство ТАСС.

Напомним, во время исполнения произвольной программы у олимпийской чемпионки Сочи-2014 в командном первенстве свело ногу, но она все же довела выступление до конца, заняв 12-е место.

После короткой программы Липницкая шла на третьей позиции.

Победительницей «Кубка Ростелеком» в минувшее воскресенье стала Анна Погорилая.



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