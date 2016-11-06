Татьяна Тарасова: Причина произошедшего с Липницкой - обезвоживание

читайте также

Такие разные слезы. Две драмы, которые потрясли «Мегаспорт» Триумф Анны Погорилой и крах Юлии Липницкой стали кульминацией второго дня московского «Гран-при».

Алексей Урманов: У Липницкой явно есть проблемы со здоровьем Тренер российской фигуристки Юлии Липницкой Алексей Урманов рассказал о состоянии здоровья своей подопечной. Напомним, на Гран-при в Москве она не сумела в полную силу выступить в произвольной программе из-за травмы и заняла последнее, 12-е место.

Погорилая победила в одиночном катании на Гран-при в Москве, Радионова – вторая Липницкая – последняя На этап Гран-при по фигурному катанию в Москве (Россия) завершились соревнования по одиночному катанию у женщин. Первое место заняла россиянка Анна Погорилая.

Липницкая прервала произвольную программу из-за травмы на Гран-при в Москве и опустилась на последнее место Российская фигуристка Юлия Липницкая из-за травмы была вынуждена прервать произвольную программу на этапе Гран-при в Москве из-за травмы. У спортсменки, по всей видимости, проблемы с коленом.

Савченко и Массо победили в парном катании на Гран-при в Москве, Забияко и Энберт – вторые, Астахова и Рогонов – третьи На этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве (Россия) состоялась произвольная программа у пар. Первое место в итоговой таблице занял дуэт из Германии Алена Савченко/Бруно Массо.

Золото Олимпиады-2018? Черт возьми, почему нет! Обозреватель «Советского спорта» – о блестящей победе Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева на московском этапе «Гран-при».

Испанец Фернандес победил на Гран-при по фигурному катанию в Москве, Коляда – четвертый На этапе Гран-при по фигурному катанию завершилась произвольная программа в одиночном катании у мужчин. Итоговую победу одержал испанец Хавьер Фернандес.

Шведский фигурист Майоров завершил произвольную программу, несмотря на кровотечение (фото, видео) Шведский фигурист Александр Майоров представил произвольную программу на Гран-при России в Москве. Он завершил выступление, несмотря на кровотечение.

Боброва и Соловьев выиграли российский этап Гран-при в танцах на льду Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали победителями «Кубка Ростелеком»-2016 в танцах на льду.

Приподнятое настроение. Чем запомнился первый день московского «Гран-при» Боброва/Соловьев и Коляда бьют личные рекорды, Погорилая опять «топит лед» и другие события в обзоре первого дня московского «Гран-при».

Елена Радионова: К каждому сезону стараюсь делать разные программы, чтобы не быть в одном образе Российская фигуристка Елена Радионова после короткой программы на этапе «Гран-при» «Кубок Ростелеком» в Москве заявила, что в межсезонье поменяла свой стиль.

Александр Жулин: Боброва и Соловьев стали матерыми бойцами, с ними можно решать любые задачи Тренер танцевальной пары Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев Александр Жулин после короткой программы на этапе «Гран-при» «Кубок Ростелеком» в Москве рассказал о том, как изменились его ученики.

Алексей Урманов: Юля справилась, мы довольны Тренер олимпийской чемпионки Юлии Липницкой Алексей Урманов оценил выступление фигуристки в короткой программе на этапе «Гран-при» «Кубок Ростелеком» в Москве.

Погорилая лидирует после короткой программы на Гран-при в Москве, Радионова – вторая, Липницкая – третья На этапе Гран-при по фигурному катанию в одиночном катании у женщин спортсменки показали короткую программу. Три первых места занимают российские спортсменки Анна Погорилая, Елена Радионова и Юлия Липницкая.

Забияко и Энберт лидируют после короткой программы на Гран-при в Москве На этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве (Россия) завершилась короткая программа в парном катании. Лидирует российская пара Наталья Забияко/Александр Энберт.

Стефан Ламбьель: В тренерской работе стараюсь быть по-швейцарски точным Двукратный чемпион мира в мужском одиночном катании рассказал «Советскому спорту» о деятельности на новом поприще — в качестве тренера.

Японец Уно лидирует после короткой программы на Гран-при в Москве, Коляда – третий На этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве (Россия) короткую программу в одиночном катании показали мужчины. Лидирует представитель Японии Шома Уно.

Ladies first. Кто выиграет в Москве – Погорилая, Липницкая или Радионова? В пятницу на московской арене «Мегаспорт» стартует российский этап «Гран-при» по фигурному катанию. Представляем четыре главные интриги.

Липницкая, Радионова и Погорилая провели официальную тренировку на московском «Гран-при» Олимпийская чемпионка 2014 года в команде Юлия Липницкая, бронзовая медалистка чемпионата мира-2015 Елена Радионова и бронзовая медалистка чемпионата мира-2016 Анна Погорилая опробовали лед московской арены «Мегаспорт» в преддверии российского этапа «Гран-при» по фигурному катанию, который стартует в пятницу.