Руслан Нигматуллин: Окошечко, которое выдает бразильцам российские паспорта, нужно прикрыть. Это уже неприлично

Бывший вратарь «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин озабочен ростом количества натурализованных бразильцев в российском футболе.

- Эту тему пора заканчивать. Окошечко, которое выдает всем бразильцам российские паспорта, нужно прикрыть. Это уже неприлично просто. Ставка делается не на то. Нужно воспитывать молодежь, которая этот паспорт получает при рождении.

В сборной не могут играть наемники. Там должны быть свои футболисты, которые играют за национальную команду бесплатно, как это было сто лет до недавнего времени, - заявил Нигматуллин.

Напомним, за последний год российские паспорта получили вратарь «Локомотива» Гилерме, полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо и защитник ЦСКА Марио Фернандес. Ожидает получение своего паспорта и бразильский форвард «Краснодара» Ари.

