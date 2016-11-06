Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Чехия- : -Россия
Футбол  Терек- : -Зенит
Футбол  ЦСКА- : -Амкар
Футбол  Ростов- : -Арсенал Тула
Хоккей  Финляндия- : -Швеция
Футбол  Краснодар- : -Оренбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Руслан Нигматуллин: Окошечко, которое выдает бразильцам российские паспорта, нужно прикрыть. Это уже неприлично

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший вратарь «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин озабочен ростом количества натурализованных бразильцев в российском футболе.

- Эту тему пора заканчивать. Окошечко, которое выдает всем бразильцам российские паспорта, нужно прикрыть. Это уже неприлично просто. Ставка делается не на то. Нужно воспитывать молодежь, которая этот паспорт получает при рождении.

В сборной не могут играть наемники. Там должны быть свои футболисты, которые играют за национальную команду бесплатно, как это было сто лет до недавнего времени, - заявил Нигматуллин.

Напомним, за последний год российские паспорта получили вратарь «Локомотива» Гилерме, полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо и защитник ЦСКА Марио Фернандес. Ожидает получение своего паспорта и бразильский форвард «Краснодара» Ари. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Маринато Гилерме: Это был день МайконаГолкипер «Локомотива» Маринато Гилерме поделился эмоциями от матча 13-го тура РФПЛ против «Анжи».Руслан Нигматуллин: Пока «Локомотиву» не хватает стабильностиЭкс-голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о крупной победе «железнодорожников» в матче 13-го тура РФПЛ с «Анжи».Виталий Мутко: Давайте дождемся презентации формыПрезидент Российского футбольного союза Виталий Мутко прокомментировал появление в Интернете фотографий новой формы сборной России.В интернете опубликовали фото новой формы сборной РоссииПортал Footyheadlines.com представил изображение новой домашней формы сборной России по футболу.Кто заменит Сергея Игнашевича в сборной России? ОпросНа контрольные матчи с Катаром и Румынией Станислав Черчесов вызвал четверых футболистов, способных составить компанию Василию Березуцкому в центре обороны.Гаджи Гаджиев: Хотелось бы, чтобы Брайан Идову выступал за сборную РоссииГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев выразил мнение, что нигерийский защитник пермского клуба Брайн Идову усилил бы сборную России.Болельщики из России с 8 ноября могут купить билет на матч Кубка конфедераций за 960 рублейПервые билеты на Кубок Конфедераций FIFA поступят в продажу 8 ноября 2016 года.Дзюба и Смолов могут быть вызваны в сборную на матчи с Катаром и РумыниейГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов не исключил возможности вызова нападающих Артема Дзюбы и Федора Смолова на контрольные матчи с командами Катара и Румынии.Руслан Нигматуллин: Отставка Скрипченко связана с невыразительным выступлением командыБывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал отставку главного тренера «Урала» из Екатеринбурга Вадима Скрипченко.Геннадий Орлов: Шатов должен свою гордыню немного развернуть в сторону эффективностиКомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением об отсутствии полузащитника «Зенита» Олега Шатова в заявке сборной России.Зачем Черчесов вызвал в сборную Акинфеева?Зачем Черчесов вызвал в сборную Акинфеева?Пять вопросов главному тренеру главной национальной команды страны.Черчесов объяснил, почему Дзюба не вызван в сборную РоссииГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, каких игроков он не смог вызвать на матчи с Катаром 10 ноября и Румынией 15-го из-за травмы.Станислав Черчесов: Джикия с первого дня в нашем расширенном спискеГлавный тренер сборной России прокомментировал вызов в сборную России защитника «Амкара» Георгия Джикии.Станислав Черчесов: Надемся получить разрешение на участие Фернандеса в ближайших матчах сборной РоссииГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что рассчитывает на участие Марио Фернандеса в ближайших матчах национальной команды - против Катара 10 ноября и Румынии 15-го.Сборная России не будет собираться в декабре и февралеГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что национальная команда не будет собираться в декабре и феврале, хотя изначально была вероятность сборов в эти сроки.Станислав Черчесов: У Акинфеева в матче со «Спартаком» была не ошибка, а просчетСтанислав Черчесов: У Акинфеева в матче со «Спартаком» была не ошибка, а просчетГлавный тренер сборной России прокомментировал состав национальной команды на контрольные матчи с Катаром и Румынией.Станислав Черчесов: Возвращение в сборную Кокорина и Глушакова? Любому игроку надо прийти в себя после ЕвроГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возвращение в национальную команду полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.Анатолий Бышовец: Я рад, что Кокорин вернулся в сборнуюЗаслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением относительно возвращение в сборную России нападающего «Зенита» Александра Кокорина.Борис Игнатьев: Кокорин не дотягивал до уровня сборной, но его потенциальные возможности всем известныБывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал возвращение в национальную команду страны нападающего «Зенита» Александра Кокорина.Никита Симонян: Такое ли серьезное преступление сделал Кокорин, чтобы его пожизненно удалить из сборной?Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал вызов форварда «Зенита» Александра Кокорина в сборную России на матчи с командами Катара (10 ноября, Доха, 19:00 мск) и Румынии (15 ноября, Грозный, 19:00 мск).

Россия
Россиякалендарьстатистика
Марио Фернандес
Марио Фернандесвсе новости
Жоаозиньо
Жоаозиньовсе новости
Маринато Гилерме
Маринато Гилермевсе новости
Руслан Нигматуллин
Руслан Нигматуллинвсе новости

Cпецпредложение