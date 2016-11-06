Скандальный защитник НФЛ Грэг Харди собирается продолжить карьеру в ММА
Бывший защитник «Далласа», экс-игрок лиги НФЛ Грэг Харди собирается продолжить карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
28-летний спортсмен надеется, что первый поединок проведет в 2017 году. Харди усердно занимается боксом и джиу-джитсу.
Напомним, что в 2014 году Харди был арестован в домашнем насилии по отношению к своей бывшей подруге. «Каролина», за которую выступал тогда Грэг, отчислила защитника. Позхе Харди был арестован за хранение кокаина в пригороде Далласа.
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