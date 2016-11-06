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Арсен Венгер: «Тоттенхэм» как клуб никогда не сравнится с «Арсеналом»

Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер уверен в том, что «канониры» всегда будут сохранять превосходство над принципиальными соперниками из «Тоттенхэма». 

- Не думаю, что как клуб «Тоттенхэм» когда-нибудь станет больше и сильнее, чем «Арсенал». У нас большая и преданная армия болельщиков – возможно, мощнейшая в Лондоне, и до тех пор, пока мы качественно выполняем нашу работу, «Арсенал» всегда будет сильнее. Однако все решается на футбольном поле. Статус клуба определятся стабильностью, - заявил Венгер.

Лондонское дерби «Арсенал» - «Тоттенхэм» начнется сегодня в 15:00 по московскому времени на стадионе «Эмирейтс».

Матч

Арсенал - Тоттенхэм

Место и дата

06 ноября 15:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция


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