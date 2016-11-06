Андреас Гранквист: Шалимов в «Краснодаре» сделал акцент на тактических занятиях

Защитник «Краснодара» и сборной Швеции Андреас Гранквист рассказал о методах работы Игоря Шалимова.

- Российский чемпионат достаточно сложный. Здесь нет проходных игр. А тут еще нас посетила серия травм. Ключевые футболисты не могут играть. Потом, мы сражаемся на трех фронтах: в чемпионате, Кубке России и Лиге Европы. «Краснодар» не так сильно отстает от лидеров. Разве что «Спартак» и «Зенит» далеко ушли. Но все в наших силах.

Обычно, когда говорят об игре «Краснодара», то вспоминают наш атакующий стиль. Но я считаю, команда не менее хорошо умеет обороняться. В этом сезоне мы вывели нашу игру в защите на новый уровень. Вся команда одновременно и обороняется, и атакует. Шалимов сделал акцент в работе на тактических занятиях. Тренер подробно разбирает, как действовать командно и в обороне, и в атаке, - рассказал Гранквист.

Напомним, Игорь Шалимов по ходу текущего сезона сменил на посту главного тренера «Краснодара» Олега Кононова.

Сегодня команда на своем поле сыграет с «Оренбургом» в матче 13-го тура чемпионата страны.