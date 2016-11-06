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Андреас Гранквист: Шалимов в «Краснодаре» сделал акцент на тактических занятиях

Источник:  «Спортфакт»Комментарии

Защитник «Краснодара» и сборной Швеции Андреас Гранквист рассказал о методах работы Игоря Шалимова. 

- Российский чемпионат достаточно сложный. Здесь нет проходных игр. А тут еще нас посетила серия травм. Ключевые футболисты не могут играть. Потом, мы сражаемся на трех фронтах: в чемпионате, Кубке России и Лиге Европы. «Краснодар» не так сильно отстает от лидеров. Разве что «Спартак» и «Зенит» далеко ушли. Но все в наших силах.

Обычно, когда говорят об игре «Краснодара», то вспоминают наш атакующий стиль. Но я считаю, команда не менее хорошо умеет обороняться. В этом сезоне мы вывели нашу игру в защите на новый уровень. Вся команда одновременно и обороняется, и атакует. Шалимов сделал акцент в работе на тактических занятиях. Тренер подробно разбирает, как действовать командно и в обороне, и в атаке, - рассказал Гранквист.

Напомним, Игорь Шалимов по ходу текущего сезона сменил на посту главного тренера «Краснодара» Олега Кононова.

Сегодня команда на своем поле сыграет с «Оренбургом» в матче 13-го тура чемпионата страны.

Матч

Краснодар - Оренбург

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

06 ноября 19:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция


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