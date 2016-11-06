Мэнни Пакьяо: Я сохранял осторожность, но старался нокаутировать Варгаса в каждом раунде
Филиппинец Мэнни Пакьяо прокомментировал свою победу над Джесси Варгасом в бою за чемпионский пояс WBO в полусреднем весе.
- Сегодня я был предельно осторожен. Старался не идти вперед сломя голову, чтобы не дать сопернику возможность контратаковать. Но я мог сделать довольно много, пытался нокаутировать Варгаса в каждом раунде, - заявил Пакьяо.
Бой продлился все
отведенные 12 раундов и завершился победой филиппинского боксера
единогласным решением судей. Счет судейских записок: 118-109, 118-109,
114-113 в пользу Пакьяо.
Отметим, что во втором раунде Варгас оказался на настиле ринга.
Таким образом, теперь на счету Пакьяо 59 побед (38 нокаутом), 6 поражений и 2 ничьи. На счету Варгаса 27 побед (10 нокаутом) и 2 поражения.
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