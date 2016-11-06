Мэнни Пакьяо: Я сохранял осторожность, но старался нокаутировать Варгаса в каждом раунде

Филиппинец Мэнни Пакьяо прокомментировал свою победу над Джесси Варгасом в бою за чемпионский пояс WBO в полусреднем весе.

- Сегодня я был предельно осторожен. Старался не идти вперед сломя голову, чтобы не дать сопернику возможность контратаковать. Но я мог сделать довольно много, пытался нокаутировать Варгаса в каждом раунде, - заявил Пакьяо.

Бой продлился все отведенные 12 раундов и завершился победой филиппинского боксера единогласным решением судей. Счет судейских записок: 118-109, 118-109, 114-113 в пользу Пакьяо.



Отметим, что во втором раунде Варгас оказался на настиле ринга.

Таким образом, теперь на счету Пакьяо 59 побед (38 нокаутом), 6 поражений и 2 ничьи. На счету Варгаса 27 побед (10 нокаутом) и 2 поражения.