Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Чехия- : -Россия
Футбол  Терек- : -Зенит
Футбол  ЦСКА- : -Амкар
Футбол  Ростов- : -Арсенал Тула
Хоккей  Финляндия- : -Швеция
Футбол  Краснодар- : -Оренбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мэнни Пакьяо: Я сохранял осторожность, но старался нокаутировать Варгаса в каждом раунде

Источник:  ESPNКомментарии

Филиппинец Мэнни Пакьяо прокомментировал свою победу над Джесси Варгасом в бою за чемпионский пояс WBO в полусреднем весе. 

- Сегодня я был предельно осторожен. Старался не идти вперед сломя голову, чтобы не дать сопернику возможность контратаковать. Но я мог сделать довольно много, пытался нокаутировать Варгаса в каждом раунде, - заявил Пакьяо.

Бой продлился все отведенные 12 раундов и завершился победой филиппинского боксера единогласным решением судей. Счет судейских записок: 118-109, 118-109, 114-113 в пользу Пакьяо.

Отметим, что во втором раунде Варгас оказался на настиле ринга.

Таким образом, теперь на счету Пакьяо 59 побед (38 нокаутом), 6 поражений и 2 ничьи. На счету Варгаса 27 побед (10 нокаутом) и 2 поражения.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Пакьяо получит 4 миллиона долларов за бой с ВаргасомГонорар филиппинца Мэнни Пакьяо за бой с Джесси Варгасом составит по меньшей мере 4 миллиона долларов США.Пакьяо вернулся. Надолго? Филиппинец вновь чемпион мираПакьяо вернулся. Надолго? Филиппинец вновь чемпион мира«Советский спорт» наблюдал за тем, как «Пэкмен» вернулся в бокс.Пакьяо победил Варгаса и стал обладателем титула WBOПакьяо победил Варгаса и стал обладателем титула WBOФилиппинец Мэнни Пакьяо стал обладателем титула чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг), победив американца Джесси Варгаса.Пакьяо оказался легче ВаргасаВ Лас-Вегасе прошла официальная процедура взвешивания участников титульного боя в полусреднем весе Мэнни Пакьяо - Джесси Варгас.Абель Санчес: Чемпионом Ковалева сделала улица в России, а не я или ДжексонАбель Санчес: Чемпионом Ковалева сделала улица в России, а не я или ДжексонИзвестный тренер Абель Санчес рассказал о сроках ближайшего боя Геннадия Головкина и раскрыл причины расставания с Сергеем Ковалевым.Мэнни Пакьяо: Если Мэйвезер хочет, я готов боксировать с нимМэнни Пакьяо: Если Мэйвезер хочет, я готов боксировать с нимФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо перед поединком с американцем Джесси Варгасом рассказал о подготовке к бою и планах на будущее.Ковалев, Пакьяо и Ломаченко. Звездопад классных боев в ноябреКовалев, Пакьяо и Ломаченко. Звездопад классных боев в ноябре«Советский спорт» рассказывает об 11 поединках, которые украсят ноябрь.Боб Арум: Соперник для Пакьяо? Про Головкина я пошутил, мой выбор – ЛомаченкоБоб Арум: Соперник для Пакьяо? Про Головкина я пошутил, мой выбор – ЛомаченкоПромоутер Боб Арум рассказал о предстоящем поединке 37-летнего Мэнни Пакьяо с 27-летним американцем Джесси Варгасом.Боб Арум: Бронер не дружит со своими мозгамиПромоутер Боб Арум рассказал о том, почему он не смог организовать своему клиенту Мэнни Пакьяо бой с Эдрианом Бронером.Фредди Роуч: Промоутеры Альвареса боятся выпускать его на ГоловкинаФредди Роуч: Промоутеры Альвареса боятся выпускать его на ГоловкинаФредди Роуч, тренер филиппинского боксера Мэнни Пакьяо, рассказал о подготовке своего подопечного к поединку с Джесси Варгасом.Боб Арум: Заплатил бы любые деньги за бой Пакьяо – ЛомаченкоПромоутер филиппинского боксера Мэнни Пакьяо и глава компании Top Rank Боб Арум признался, что хотел бы увидеть бой своего клиента с украинцем Василием Ломаченко.Флойд Мэйвезер: Пусть Головкин встретится с кем-то своего размераФлойд Мэйвезер: Пусть Головкин встретится с кем-то своего размераИзвестный тренер Флойд Мэйвезер-старший рассказал в интервью On The Ropes Boxing Radio рассказал о будущем своего сына.Пакьяо признался, что употреблял все виды наркотиковЗнаменитый филиппинский боксер Мэнни Пакьяо сообщил, что употреблял все виды наркотиков.Мэнни Пакьяо: Стану ли я президентом? Это зависит от воли БогаФилиппинский боксер и политик Мэнни Пакьяо в эфире телеканал CNN ответил на вопрос, планирует ли он в будущее баллотироваться на пост президента. Он сказал, что все зависит от Божьей воли.Мэнни Пакьяо: Уйдя из бокса, я чувствовал себя одинокимЭкс-чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо рад своему возвращению на профессиональный ринг.Бой Пакьяо – Варгас состоится 5 ноябряЛегендарный филиппинский боец Мэнни Пакьяо подтвердил свое возвращение на профессиональный ринг.Джесси Варгас: С детства знал, что смогу нокаутировать ПакьяоЧемпион мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Джесси Варгас уверен, что он станет следующим соперником легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо.Уорд победил Бранда на глазах у КовалеваУорд победил Бранда на глазах у КовалеваОбзор событий уик-энда в профессиональном боксе.Пакьяо вернется на ринг в конце текущего года и встретится с Джесси ВаргасомЛегендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо вернется в профессиональный спорт в конце текущего года, сообщает Los Angeles Times.Возвращение Пакьяо, уход Чагаева и победа Стивенсона. События в боксе за неделюВозвращение Пакьяо, уход Чагаева и победа Стивенсона. События в боксе за неделюНа минувшей неделе Мэнни Пакьяо объявил о планах вернуться на ринг, Руслан Чагаев завершил карьеру, а Адонис Стивенсон защитил титул WBC.

Джесси Варгас
Джесси Варгасвсе новости
Мэнни Пакьяо
Мэнни Пакьяовсе новости

Cпецпредложение