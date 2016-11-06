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«Зенит» в Грозном поддержат 300 болельщиков

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Несколько сотен болельщиков «Зенита» поддержат сегодня команду в Грозном, где она встретится с «Тереком» в 13-м туре чемпионата России.

«На матче ожидается до 22 тысяч зрителей, петербуржцев поддержат до 300 болельщиков», - сообщается на официальном сайте питерского клуба.

Встреча начнется в 17:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

«Зенит» на данный момент занимает второе место, на три очка отставая от лидирующего «Спартака». «Терек» идет четвертым.

Матч

Терек - Зенит

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

06 ноября 17:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция


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