«Зенит» в Грозном поддержат 300 болельщиков

Несколько сотен болельщиков «Зенита» поддержат сегодня команду в Грозном, где она встретится с «Тереком» в 13-м туре чемпионата России.

«На матче ожидается до 22 тысяч зрителей, петербуржцев поддержат до 300 болельщиков», - сообщается на официальном сайте питерского клуба.

Встреча начнется в 17:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

«Зенит» на данный момент занимает второе место, на три очка отставая от лидирующего «Спартака». «Терек» идет четвертым.

Матч Терек - Зенит Судья: Сергей Карасёв (Россия) Место и дата 06 ноября 17:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция



