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Пол Ламберт возглавил «Вулверхэмптон»

Источник:  ФК «Вулверхэмптон»Комментарии

47-летний шотландец Пол Ламберт стал новым главным тренером «Вулверхэмптона».

Ранее этот специалист работал в Англии с «Норвичем», «Астон Виллой» и «Блэкберном».

В конце октября руководство «Вулверхэмптона» отправило в отставку итальянского тренера Вальтера Дзенгу.

В данный момент команда занимает 19-ю строчку в турнирной таблице чемпионшипа.

Пол Ламберт завершил карьеру игрока 2006 году. Он становился победителем Лиги чемпионов в составе дортмундской «Боруссии».



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