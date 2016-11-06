Пол Ламберт возглавил «Вулверхэмптон»
47-летний шотландец Пол Ламберт стал новым главным тренером «Вулверхэмптона».
Ранее этот специалист работал в Англии с «Норвичем», «Астон Виллой» и «Блэкберном».
В конце октября руководство «Вулверхэмптона» отправило в отставку итальянского тренера Вальтера Дзенгу.
В данный момент команда занимает 19-ю строчку в турнирной таблице чемпионшипа.
Пол Ламберт завершил карьеру игрока 2006 году. Он становился победителем Лиги чемпионов в составе дортмундской «Боруссии».
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