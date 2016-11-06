Пол Ламберт возглавил «Вулверхэмптон»

«Кто они, чтобы говорить, что ребята недостаточно хороши?» «Тоттенхэм» и еще три клуба, выпускавшие дублеров в официальных матчах

Тульский «Арсенал», недовольный переносом домашнего матча на арену в Москве, выпустил на игру чемпионата России молодежный состав. Sovsport.ru вспомнил похожие случаи, однако лишь в одном из них клуб пошел на принцип, как и российская команда.