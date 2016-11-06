Защитник бразильского «Гуарани» напал на судью во время матча (видео)

Защитник клуба бразильской серии С Феррейра попытался избить главного арбитра, который обслуживал матч команды с «Боа».

Рефери показал Феррейре красную карточку. Посчитав, что его оппонент симулировал, футболист вышел из себя и сильно толкнул судью. Тот упал на газон.

От дальнейшего избиения арбитра спасли выбежавшие на поле полицейские и товарищи Феррейры по команде, которые попытались успокоить разгоряченного игрока.



