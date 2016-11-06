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Сорокин займет место в воротах сборной России в матче с Чехией

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Илья Сорокин будет защищать ворота сборной России в ее заключительном матче на Кубке Карьяла против команды Чехии.

Напомним, Сорокин играл в первом матче турнира с финнами, который подопечные Олега Знарка выиграли со счетом 5:1. Накануне во встрече со шведами, в которой россияне также взяли верх (3:2), ворота защищал Игорь Шестеркин.

Игра Чехия - Россия начнется сегодня в 14:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Матч

Чехия - Россия - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

1-й период

Место и дата

06 ноября 14:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция



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