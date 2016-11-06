Сорокин займет место в воротах сборной России в матче с Чехией

Илья Сорокин будет защищать ворота сборной России в ее заключительном матче на Кубке Карьяла против команды Чехии.

Напомним, Сорокин играл в первом матче турнира с финнами, который подопечные Олега Знарка выиграли со счетом 5:1. Накануне во встрече со шведами, в которой россияне также взяли верх (3:2), ворота защищал Игорь Шестеркин.

Игра Чехия - Россия начнется сегодня в 14:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Матч Чехия - Россия - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) 1-й период Место и дата 1-й период 06 ноября 14:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция





