Сорокин займет место в воротах сборной России в матче с Чехией
Илья Сорокин будет защищать ворота сборной России в ее заключительном матче на Кубке Карьяла против команды Чехии.
Напомним, Сорокин играл в первом матче турнира с финнами, который подопечные Олега Знарка выиграли со счетом 5:1. Накануне во встрече со шведами, в которой россияне также взяли верх (3:2), ворота защищал Игорь Шестеркин.
Игра Чехия - Россия начнется сегодня в 14:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Чехия - Россия - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
06 ноября 14:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция
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