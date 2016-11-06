Тони Фергюсон: Меня мало волнует бой Альварес - Макгрегор

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон сегодня единогласным решением судей победил бразильца Рафаэля дос Аньоса на турнире UFC Fight Night 98. Эта победа стала для Фергюсона девятой кряду.

После боя Тони заявил, что не собирается пристально следить за главным поединком турнира UFC 205, в котором чемпион организации в легком весе Эдди Альварес сразится против чемпиона в полулегком весе Конора Макгрегора.

«Надеюсь, что они нокаутируют друг друга. - сказал Фергюсон. - Меня действительно мало интересует этот бой. У меня есть другие дела, о которых нужно беспокоиться».

«Мог провести еще пять раундов. - рассказывает Тони о поединке против дос Аньоса. - Я просто продолжал избивать Рафаэля».