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Андрей Червиченко: «Зенит» оступится раньше «Спартака»

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в преддверии матча 13-го тура чемпионата России «Терек» - «Зенит» поделился с «Советским спортом» мнением об игре питерцев.

- «Зенит» последние матчи выигрывает очень натужно. Победы какие-то невзрачные, - отметил Червиченко. - В первых таймах питерцы давят, но очень много разбазаривают моментов, много не забивают. Думаю, где-то «Зенит» в чемпионате оступится - и сделает это раньше, чем «Спартак». Главная интрига до зимнего перерыва - кто придет к нему на первом месте. Пока, на мой взгляд, у «Спартака» график оставшихся матчей чуть получше, да и выглядит он поувереннее конкурента. «Зенит» же какой-то лихорадочный и несобранный. С чем это связано, мне не ясно. Может, не понимают игроки Луческу… Поэтому я не думаю, что встреча с «Тереком» будет для питерцев легкой прогулкой. Это как раз та ситуация, когда «Зенит» может споткнуться.

Встреча «Терек» - «Зенит» начнется сегодня в Грозном в 17:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Команда Мирчи Луческу занимает на данный момент второе место, на три очка отставая от лидирующего «Спартака». «Терек» идет четвертым.

Матч

Терек - Зенит

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

06 ноября 17:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

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