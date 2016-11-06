Андрей Червиченко: «Зенит» оступится раньше «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в преддверии матча 13-го тура чемпионата России «Терек» - «Зенит» поделился с «Советским спортом» мнением об игре питерцев.

- «Зенит» последние матчи выигрывает очень натужно. Победы какие-то невзрачные, - отметил Червиченко. - В первых таймах питерцы давят, но очень много разбазаривают моментов, много не забивают. Думаю, где-то «Зенит» в чемпионате оступится - и сделает это раньше, чем «Спартак». Главная интрига до зимнего перерыва - кто придет к нему на первом месте. Пока, на мой взгляд, у «Спартака» график оставшихся матчей чуть получше, да и выглядит он поувереннее конкурента. «Зенит» же какой-то лихорадочный и несобранный. С чем это связано, мне не ясно. Может, не понимают игроки Луческу… Поэтому я не думаю, что встреча с «Тереком» будет для питерцев легкой прогулкой. Это как раз та ситуация, когда «Зенит» может споткнуться.

Встреча «Терек» - «Зенит» начнется сегодня в Грозном в 17:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Команда Мирчи Луческу занимает на данный момент второе место, на три очка отставая от лидирующего «Спартака». «Терек» идет четвертым.