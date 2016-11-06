Анна Погорилая: Липницкая не снялась, а сделала перерыв, съела Kit Kat

Победительница московского этапа Гран-при Анна Погорилая прокомментировала проблемы, которые возникли у ее соперницы Юлии Липницкой во время исполнения произвольной программы.

- Меня не особо сбило то, что происходило до моего выступления, судя по прокату.

Липницкая снялась? Вообще слилась? Если она откатала начало и конец, то не снялась, а сделала перерыв — съела Kit Kat. Я об этом не знала до своего выступления, только слышала, - заявила Погорилая после окончания соревнований.

Напомним, во время исполнения произвольной программы у олимпийской чемпионки Сочи-2014 в командном первенстве свело ногу, но она все же довела выступление до конца, заняв 12-е место.

После короткой программы Липницкая шла на третьей позиции.

Анна Погорилая почти на 20 баллов обошла в итоговом протоколе еще одну россиянку Елену Радионову.



Москва

Гран-при

Одиночное катание

Женщины

Итоговый результат

1. Анна Погорилая (Россия) - 215,21

2. Елена Радионова (Россия) - 195,60

3. Кортни Хикс (США) - 182,98

...12. Юлия Липницкая (Россия) - 148,46.