Марио Фернандес: Свои ошибки на данном этапе сезона мы уже сделали

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от домашней встречи с «Амкаром» в 13-м туре РФПЛ.

- Я знаю, что «Амкар» хорошо идет в чемпионате, забить этой команде нынче очень тяжело, она способна контратаковать. У нас с ними матчи всегда складываются непросто, мы не раз плохо играли на выезде, вот и в прошлом сезоне проиграли там. У соперников выделю прежде всего оборону, вратаря, но вообще это как раз тот случай, когда клуб силен своим коллективом, командным духом. Громких имен нет, но ребята выходят бороться друг за друга, и обыграть их крайне тяжело. Впрочем, нам сейчас до этого дела нет. Свои ошибки на данном этапе сезона мы уже сделали, запас прочности, когда можно было где-то оступиться без риска потерять свои позиции, уже иссяк. Нужно побеждать в каждом матче независимо от того, силен соперник или слаб, - цитирует игрока официальный сайт армейцев.

Матч начнется сегодня в 19:00 мск. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.