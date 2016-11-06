Юлия Ефимова: Меня «добили» трансатлантические перелеты из Азии в Америку и обратно

Четырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова рассказала о том, почему ей приходится взять вынужденный перерыв в соревновательной практике.

- После возвращения в Лос-Анджелес случился рецидив гнойной ангины, которой я мучаюсь с апреля. Честно говоря, я и на этапах Кубка мира выступала - когда не совсем здоровой, а иногда и больной.

Сейчас опять начались проблемы. Думаю, меня «добили» трансатлантические перелёты из Азии в Америку и обратно. Не буду портить вам настроение всякими медицинскими подробностями. Скажу только, что врачи настаивают на операции. Я надеюсь, что поможет полноценный отдых и консервативное лечение. Ближайшие несколько недель я не буду ни тренироваться, ни даже «купаться». И - не выступлю на чемпионате мира в 25-метровом бассейне, который пройдет в начале декабря в Канаде, - рассказала Ефимова.

Напомним, на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Юлия Ефимова завоевала две серебряные медали на дистанциях 100 и 200 метров брассом.

Она была допущена к соревнованиям в последний момент по решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне.



