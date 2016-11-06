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Роберт Мак: Переход в «Зенит» для меня - серьезный шаг вперед после ПАОКа

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Словацкий полузащитник Роберт Мак, летом перешедший из греческого ПАОКа в «Зенит», поделился первыми впечатлениями от нового клуба.

«Здесь многое отличается от того, к чему я привык за два года в Греции - погода прежде всего! - приводит слова игрока FIFA.com. - «Зенит» - успешный клуб, который ставит высокие цели в чемпионате и еврокубках. У команды хороший подбор игроков и очень сильный тренер. Для меня это серьезный шаг вперед после ПАОКа. Стараюсь помочь команде всем, чем могу, - особенно голами и результативными передачами. Мы хорошо стартовали и в чемпионате, и в Лиге Европы - хочется продолжить успешную серию в этих двух турнирах».

Мак провел 14 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

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