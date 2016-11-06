Андрей Червиченко: У «ребят в черном» есть директива мочить «Ростов»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко перед матчем 13-го тура чемпионата России «Ростов» - «Арсенал» поднял тему судейства.

«Конечно, «Ростов» сильнее «Арсенала» и должен его обыгрывать. Но предсказывать что-то в случае с «Ростовом» сложно, поскольку судейство в отношении этой команды в нынешнем сезоне - маразматическое и перепредвзятое. Давайте для сравнения вспомним вчерашний матч «Томь» - «Спартак». Попов откровенно ударил сзади по ногам игрока «Томи», уже прокинувшего мяч на два метра вперед. Если бы на месте болгарина был ростовчанин, а игру судил Безбородов или тот же Егоров, красная карточка была неминуема. Или в конце Комбаров руками схватил мяч, а после назначения штрафного отбросил его: спартаковцу за это ничего, игрок же «Ростова» в подобной ситуации получил бы предупреждение.

Дело в том, что у нас разные клубы судят по-разному. Проблем с судейством нет у команд первой четверки, то есть тех, у кого нет проблем с бюджетом и деньгами. И, наоборот, такие проблемы есть у команд с недостаточным финансированием. Ростовчане обязаны обыгрывать «Арсенал», если «ребята в черном» не имеют жесткой директивы мочить «Ростов». А я думаю, таковая присутствует. Хотя я не сторонник теории заговоров, но то, как судят «Ростов» в этом сезоне, - это что-то мерзкое», - сказал Червиченко «Советскому спорту».

Встреча «Ростов» - «Арсенал» начнется сегодня в 17:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.