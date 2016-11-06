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Виталий Мутко: Я рад за «Спартак», команда лидирует по праву

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент РФС и вице-премьер правительства России Виталий Мутко полагает, что московский «Спартак» закономерно лидирует в чемпионате страны.

- Случайно можно только один матч выиграть, а они лидируют по праву. В этом году «Спартак» нашел оптимальный состав, есть лидеры, есть настроение, есть футболисты хорошего уровня, играющие самоотверженно. Пока все закономерно.

Я рад за «Спартак», потому что это клуб с такой историей. Кроме того, столько делается: и база, и стадион, и содержание клуба, отдача рано или поздно должна была быть. Кроме того, чем меньше у нас будет стабильности в победах одного клуба, тем больший это толчок даст развитию футбола в стране, - заявил Мутко.

Напомним, в 13 проведенных матчах национального первенства красно-белые набрали 31 очко. «Спартак»  в данный момент опережает «Зенит» на три очка, однако у питерцев остается один матч в запасе.

20 ноября команда Массимо Карреры на своем поле сыграет с пермским «Амкаром».


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