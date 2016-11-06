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В США скончался бывший нападающий «Авангарда» и сборной Словакии Марек Сватош

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
В США скончался бывший нападающий «Авангарда» и сборной Словакии Марек Сватош

Ушел из жизни известный словацкий хоккеист Марек Сватош, ранее выступавший за клубы НХЛ и КХЛ. Ему было 34 года.

«По нашей информации Марек умер в субботу в американском Денвере, где он проживал с женой и двумя детьми. Фан-клуб «Евроланч» уважает частую жизнь семьи в такой тяжелый для нее момент и в данный момент не будет раскрывать подробности случившегося», - говорится в сообщении объединения хоккейных болельщиков, которое приводит портал Hokej.sk.

Марек Сватош был выбран на драфте НХЛ 2001 года «Колорадо» под общим номером 227.

В регулярных чемпионатах НХЛ словацкий форвард провел 344 матча за «Колорадо», «Нэшвилл» и «Оттаву», набрав 172 очка (100 голов +72 результативные передачи).

В сезоне-2010/11 Марек сыграл 19 матчей за омский «Авангард» в КХЛ (8 очков).

Его последним клубом был словацкий «Кошице». С 2014 года хоккеист имел статус свободного агента.

На Олимпиаде 2006 года в Турине и на чемпионате мира-2010 Сватош защищал цвета сборной Словакии.



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