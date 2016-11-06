Валерьен Исмаэль утвержден в качестве главного тренера «Вольфсбурга»

Бывший защитник «Баварии» француз Валерьен Исмаэль утвержден в качестве наставника «Вольфсбурга».

Напомним, в середине октября с поста главного тренера «волков» был снят Дитер Хеккинг. После этого команду принял Исмаэль, который ранее работал с молодежным коллективом «Вольфсбурга».

Под его руководством команда одержала одну победу и дважды уступила. В данный момент «волки» занимают 13-ю строчку в турнирной таблице первой бундеслиги.

По сообщениям СМИ, руководство «Вольфсбурга» вело переговоры с Муратом Якином, Андре Виллаш-Боашем и Марком Вильмотсом. Однако в итоге было решено остановиться на кандидатуре 41-летнего Исмаэля.

