«Челси» и «Арсенал» интересуются де Вреем

Голландский защитник «Лацио» Стефан де Врей попал в сферу интересов «Челси» и «Арсенала», сообщает Goal.

Контракт 24-летнего игрока с римским клубом истекает в 2018 году. «Лацио» уже заявил о готовности продлить соглашение с де Вреем, однако, по данным итальянской прессы, игрок, вероятно, предпочтет продолжит карьеру в более амбициозном клубе.

В нынешнем сезоне де Врей провел в серии А 8 матчей и забил один гол.