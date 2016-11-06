Дубль Бэйла помог «Реалу» разгромить «Леганес»

«Реал» дома взял верх над «Леганесом» (3:0) в 11-м туре чемпионата Испании.

У хозяев поля дублем отметился полузащитник Гарет Бэйл (38-я и 45-я минуты). Еще один гол в активе Альваро Мораты (76-я).

Команда из Мадрида набрала 27 очков и продолжает лидировать в таблице примеры, ее сегодняшний соперник с 10 баллами - на 17-й строчке.

В следующем туре «Реал» 19 ноября сыграет в гостях с «Атлетико», а «Леганес» 21 ноября примет «Осасуну».





