Дубль Бэйла помог «Реалу» разгромить «Леганес»
«Реал» дома взял верх над «Леганесом» (3:0) в 11-м туре чемпионата Испании.
У хозяев поля дублем отметился полузащитник Гарет Бэйл (38-я и 45-я минуты). Еще один гол в активе Альваро Мораты (76-я).
Команда из Мадрида набрала 27 очков и продолжает лидировать в таблице примеры, ее сегодняшний соперник с 10 баллами - на 17-й строчке.
В следующем туре «Реал» 19 ноября сыграет в гостях с «Атлетико», а «Леганес» 21 ноября примет «Осасуну».
Матч
Голы
Бэйл 38 (1:0). Бэйл 45 (2:0). Мората 77 (3:0).
Состав
Реал: Навас, Марсело, Карвахаль, Начо, Варан, Ковачич (Модрич, 62), Бэйл, Кроос, Иско (Родригес, 68), Мората (Васкес, 82), Роналду
Леганес: Серантес, Бустинса, Мантовани (Диас, 82), Инсуа, Рико, Лопес, Ромо, Перес (Невес, 69), Шимановски, Пирес, Мачис (Рамос, 55)
Предупреждения:
Роналду, 17; Кроос, 40; Начо, 41 - Мачис, 8; Инсуа, 42; Мантовани, 61; Рамос, 83; Диас, 90
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
06 ноября 14:00, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция