Виталий Мутко: Возможно, Липницкой не стоит форсировать возвращение

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал выступление Юлии Липницкой на московском этапе Гран-при, который завершился в минувшее воскресенье.

- Юля - умница. Но, возможно, ей не надо форсировать возвращение. Понятно, всегда хочется как можно быстрее вернуться. Но не до конца залеченная травма может тебя отбросить назад. Мы это видим в других видах спорта, когда спортсмен не долечивает что-то, а потом мучается.

У нее есть огромное желание вернуться, это было видно по короткой программе и первой части произвольной. Надеемся, что все нормально будет. Попросим, чтобы очень серьезно ее посмотрели и выяснили, что там случилось, - рассказал Мутко.

Напомним, во время исполнения произвольной программы у олимпийской чемпионки Сочи-2014 в командном первенстве свело ногу, но она все же довела выступление до конца, заняв 12-е место.

После короткой программы Липницкая шла на третьей позиции.

Победительницей «Кубка Ростелеком» в минувшее воскресенье стала Анна Погорилая.



