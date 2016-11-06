«Терек» - «Зенит». Кержаков - в воротах, Гарсия сыграет с первых минут
Тренерский штаб «Зенита» определился с составом на
матч 13-го тура РФПЛ против «Терека».
Основной состав: Кержаков
М., Анюков, Кришито, Нету, Жирков, Гарсия, Витсель, Жулиано, Кокорин, Мак,
Дзюба.
Запасные: Лодыгин,
Обухов, Чернов, Ломбертс, Могилевец, Маурисио, Юсупов, Кержаков А., Джорджевич.
Напомним, матч «Терек»
- «Зенит» пройдет 6 ноября в Грозном и начнется в 17:00. «Советский спорт»
проведет текстовую трансляцию встречи.
После 12 игр сине-бело-голубые с 28 очками занимают второе место в РФПЛ, грозненцы с 21 очком идут на четвертом месте. В предыдущем туре команда Мирчи Луческу обыграла «Томь» (1:0), подопечные Рашида Рахимова разгромили «Урал» (4:1).
Матч
Состав
Терек: Городов, Семёнов, Уциев, Анхель, Кузяев, Мохаммади, Роши, Грозав, Пирис, Балай, Митришев
Зенит: Кержаков М., Нету, Анюков, Кришито, Жирков, Жулиано, Мак, Хави Гарсия, Витсель, Кокорин, Дзюба
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
06 ноября 17:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция