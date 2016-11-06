НБА. «Нью-Йорк» сыграет с «Ютой», «Лейкерс» - «Финикс» и другие матчи
Все матчи игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации.
Матч
Место и дата
06 ноября 20:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 ноября 23:30, ФедЭкс Форум, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
07 ноября 02:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
07 ноября 03:00, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
07 ноября 03:30, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
07 ноября 05:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
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