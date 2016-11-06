«Терек» - «Зенит». Грозав и Митришев - в старте, Лебеденко начнет матч на скамейке запасных
Тренерский штаб «Терека»
определился с составом на матч 13-го тура РФПЛ против «Зенита».
Основной состав: Городов,
Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Факундо, Кузяев, Роши, Грозав, Митришев,
Балай.
Запасные: Годзюр,
Плиев, Гудиев, Мирзов, Кадыров, Торже, Садаев, Педро Кен, Лебеденко, Мбенг, Родолфо,
Адилсон.
Напомним, матч «Терек» - «Зенит» пройдет 6 ноября в Грозном
и начнется в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
После 12 игр сине-бело-голубые с 28 очками занимают второе место в РФПЛ, грозненцы с 21 очком идут на четвертом месте. В предыдущем туре команда Мирчи Луческу обыграла «Томь» (1:0), подопечные Рашида Рахимова разгромили «Урал» (4:1).
Матч
Состав
Терек: Городов, Семёнов, Уциев, Анхель, Кузяев, Мохаммади, Роши, Грозав, Пирис, Балай, Митришев
Зенит: Кержаков М., Нету, Анюков, Кришито, Жирков, Жулиано, Мак, Хави Гарсия, Витсель, Кокорин, Дзюба
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
06 ноября 17:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция