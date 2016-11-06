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«Терек» - «Зенит». Грозав и Митришев - в старте, Лебеденко начнет матч на скамейке запасных

Источник:  ФК «Терек»Комментарии

Тренерский штаб «Терека» определился с составом на матч 13-го тура РФПЛ против «Зенита».

Основной состав: Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Факундо, Кузяев, Роши, Грозав, Митришев, Балай.

Запасные: Годзюр, Плиев, Гудиев, Мирзов, Кадыров, Торже, Садаев, Педро Кен, Лебеденко, Мбенг, Родолфо, Адилсон.

Напомним, матч «Терек» - «Зенит» пройдет 6 ноября в Грозном и начнется в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

После 12 игр сине-бело-голубые с 28 очками занимают второе место в РФПЛ, грозненцы с 21 очком идут на четвертом месте. В предыдущем туре команда Мирчи Луческу обыграла «Томь» (1:0), подопечные Рашида Рахимова разгромили «Урал» (4:1).

Матч

Терек - Зенит

Состав

Терек: Городов, Семёнов, Уциев, Анхель, Кузяев, Мохаммади, Роши, Грозав, Пирис, Балай, Митришев

Зенит: Кержаков М., Нету, Анюков, Кришито, Жирков, Жулиано, Мак, Хави Гарсия, Витсель, Кокорин, Дзюба

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

06 ноября 17:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

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