Жо Рамирес: 2017 год может стать последним для Алонсо в «Макларене»
Бывший координатор команды «Макларен»
Жо Рамирес не исключает, что сезон 2017 года станет для двукратного чемпиона
мира Фернандо Алонсо последним в команде.
«Смотреть на «Макларен» по-прежнему больно. Команда прогрессирует, но слишком медленно. Она теряет спонсоров и может потерять Фернандо Алонсо, который сейчас является ее лучшим активом. Алонсо – прирождённый победитель и должен выигрывать. Не думаю, что он станет ждать дольше, чем еще один год, поэтому 2017-й может стать для него последним в команде.
Сможет
ли «Макларен» вернуться на вершину? Я не знаю, но надеюсь на это, потому что в
команде много талантливых специалистов. Как я сказал, спонсоры уходят. Когда вы
не можете побеждать, вести этот бизнес становится трудно. Но определенный
прогресс есть», - цитирует Рамиреса Autosport.
В нынешнем сезоне Фернандо
Алонсо занимает десятое место в чемпионате, имея в активе 52 очка.