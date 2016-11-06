Жо Рамирес: 2017 год может стать последним для Алонсо в «Макларене»

Бывший координатор команды «Макларен» Жо Рамирес не исключает, что сезон 2017 года станет для двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо последним в команде.

«Смотреть на «Макларен» по-прежнему больно. Команда прогрессирует, но слишком медленно. Она теряет спонсоров и может потерять Фернандо Алонсо, который сейчас является ее лучшим активом. Алонсо – прирождённый победитель и должен выигрывать. Не думаю, что он станет ждать дольше, чем еще один год, поэтому 2017-й может стать для него последним в команде.

Сможет ли «Макларен» вернуться на вершину? Я не знаю, но надеюсь на это, потому что в команде много талантливых специалистов. Как я сказал, спонсоры уходят. Когда вы не можете побеждать, вести этот бизнес становится трудно. Но определенный прогресс есть», - цитирует Рамиреса Autosport.

В нынешнем сезоне Фернандо Алонсо занимает десятое место в чемпионате, имея в активе 52 очка.