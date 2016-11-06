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Андрей Червиченко: Против ЦСКА «Амкар» упрется и ничейку может зацепить

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Советским спортом» ожиданиями от встречи ЦСКА и Амкара» в 13-м туре чемпионата России.

- В ЦСКА имеет место логическая ситуация, когда батарейка садится. Армейцы столько сезонов играют ограниченным составом. Еще Газзаев поставил им такую модель, при которой играют 12-18 человек, а остальные по нужде выходят на замену. Так что ресурс у этой команды почти выработан, а новые вливания ее не усиливают. Продажа Мусы лишила красно-синих мобильности и атакующей неожиданности. Плюс возрастная защита, которая даже в нашей лиге уже многим по зубам. Так что не факт, что команда Слуцкого справится сегодня с «Амкаром». Пермяки находятся близко от лидеров, команда сыгранная, хорошо двигается. Одним словом, команда-работяга, каким в прошлом сезоне был «Ростов». Так что не думаю, что для ЦСКА этот матч станет легкой прогулкой. «Амкар» упрется и ничейку может зацепить, - считает Червиченко.

Матч в Москве начнется в 19:00 мск. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.

ЦСКА с 21 очком на данный момент занимает третье место, «Амкар» идет шестым.

Матч

ЦСКА - Амкар

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

06 ноября 19:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

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