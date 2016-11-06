Валерий Масалитин: Второй год не узнаю Натхо. Может, человек устал от футбола

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин объяснил неудачную игру армейцев в обороне в матче с «Монако».

– Валерий Карпин, разбирая игру с «Монако», отметил что игроки ЦСКА, в частности Натхо и Щенников, не успевали возвращаться в оборону уже в первом тайме. С чем вы это связываете?

– Проблема в физическом плане. Не наелись же они футболом так, что трусцой в оборону возвращаются.

С Натхо понятно. Он второй год не показывает свой уровень. Я его не узнаю. Два года назад он вместе с Еременко тянул ЦСКА. С чем связано его нынешнее состоянии - не знаю. Вопрос к Слуцкому. Может, человек устал от футбола, а может не набрал форму.

У Щенникова очень приличная физика. И он не в тех годах, когда тяжело возвращаться в оборону. Значит, дело в накопившейся усталости, как физической, так и психологической.

Тот же Вернблум, который постоянно бьется, провалил эту игру. Просто не похож на себя, - сказал Валерий Николаевич.

Напомним, что после 12 туров у ЦСКА было 21 очко. Он занимал третье место в турнирной таблице РФПЛ.

Полное интервью с Масалитиным - здесь.

